Son Dakika Haberleri: İzmir'de otoyolda milletvekilinin çarptığı yaya öldü
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İzmir'de otoyolda milletvekilinin çarptığı yaya öldü

40 dakika önce

İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada, İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

İzmir'de otoyolda milletvekilinin çarptığı yaya öldü, System.String[]
İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada, İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın yönetimindeki 33 AAB 33 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunun Uzundere Kavşağı yakınında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Beşir Kaya'ya çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sıdalı, polise verdiği ilk beyanda, otoyolda normal seyrinde giderken bir kişinin aniden önüne çıktığını, daha sonra arabayı hemen durdurduğunu ve polise haber verdiğini ifade etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:12 Kaynak: AA
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