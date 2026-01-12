İzmir'de Polis Merkezine Saldırı İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika
İzmir'de Polis Merkezine Saldırı İddianamesi Hazırlandı

12.01.2026 14:29
İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül tarafından düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcı, Eren Bigül dahil 13 şüpheli için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, Eren Bigül'ün DAEŞ terör örgütüne katıldığı ve silahlı eğitim aldığı belirtildi.

İZMİR'in Balçova ilçesinde Eren Bigül (16) tarafından polis merkezine düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcı, saldırgan Eren Bigül'ün de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheli için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 261'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde, geçen yıl 8 Eylül günü saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden Eren Bigül, nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Olayda 1'inci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir, polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit oldu. Saldırgan ise yaralı olarak yakalandı.

Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Eren Bigül'ün yanı sıra babası Nuhver Bigül, İran uyruklu Khalegh Noorıborojerdi ile Suriye uyruklu olduğu belirtilen Mahmud Algatı, Cuma Tabbas, Fıras Seyıd Abdurrahman ve Muhammed Elhazzam tutuklandı. Saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçen günlerde saldırıya ilişkin gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' kod isimli H.B. ve 'Ebu Haris' kod isimli H.K. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Soruşturma tamamlanarak 7'si tutuklu, 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Eren Bigül'ün DAEŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini benimseyip örgüte katılım sağladığı ve fikirlerini de arkadaşlarına anlattığı belirtildi. Bigül'ün okula gitmeyi reddettiği de iddianamede yer buldu. İddianamede Bigül'ün silahlı eğitim aldığı ve örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı aktarıldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Eren Bigül hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terör amaçlı bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma, 3 kez terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 4 kez 'Terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs', 2 kez 'Terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme', 4 kez 'Terör amaçlı mala zarar verme', 'Terör amaçlı kamu malına zarar verme', 'Terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ceza istendi.

Diğer 12 şüpheli hakkında ise azmettirme suçlarından ceza istendi. Savcı tüm şüpheliler için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 261'er yıla kadar hapisle cezası isteminde bulundu. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

