İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
24 dakika önce
İzmir'de gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü.
İzmir
'de gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü.
İzmir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gaziemir
ilçesinde çevreyolu ayrımında bir taksi su birikintisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücünün yardımına polis ekipleri koştu. Su birikintisine saplanarak kalan araç çekici yardımıyla kurtarılırken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Konak
ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar
semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar
Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle trafiğe kapandı.
Aniden bastıran yağış sonrası İl merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerin yağmur suyu nedeniyle tıkanan yollarda çalışma başlattı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
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