İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
1 saat önce
İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken sokaklar göle döndü.
İzmir
'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken sokaklar göle döndü.
İzmir'de sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde hafifçe başlayan yağmur öğleden sonra yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Seferihisar
ilçesi de aşırı yağıştan etkilendi, yollar göle döndü. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:27 Kaynak: İHA
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