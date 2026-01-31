İzmir'de Sağlıkçılardan Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 116. haftada da "Sessiz Yürüyüş"lerini sürdürdü.

Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Ceviz, 116. kez dünyanın sustuğu yerde insanlığın ölmediğini haykırmak, Filistin'in, Gazze'nin ve tüm zulüm gören mazlumların gür sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Tam üç yıldır, sözde modern dünyanın gözleri önünde Gazze'de sistematik bir soykırım işlendiğini ifade eden Ceviz, bunun sadece bir savaş değil, bir halkın evinden, barkından, canından ve toprağından koparılması olduğunu vurguladı.

Ceviz, bugün dünyanın jandarması olduklarını iddia eden güçlerin, yalnızca kendi dünyevi menfaatleri uğruna dünyayı ateşe atabilecek vasıfsızlıkta insanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Evet, genelde tüm zalimlere, özelde siyonist İsrail zalimlerine sadece kalben buğz ediyor değiliz. Biz kapitalizmin ve bu yolla dünyayı sömüren tüm devletlerin bize dayattığı ürünlere karşı istiğna gösteriyor, özellikle siyonistler ve iştirakçilerinin ürünlerini boykot ediyoruz. Çoğunluğu hayata değerli hiçbir şey katmayan bu ürünleri satın almamak ve hizmetlere para ödememek bugün her insan için bir vazife, her mümin için bir zorunluluktur. Evet dostlarımıza elimiz yeterli ulaşmıyor olabilir, ancak zalimlere maddi destek vermemek mümkündür. Bu manada Müslüman için her alışveriş bir imtihandır kanaatindeyim."

Son zamanlarda yapılan en önemli taktiğin, Gazze'yi gündemden düşürmek ve gözlerden uzaklarda katliamlara devam etmek olduğunun altını çizen Ceviz, "Yeryüzünde tek kişi kalsak bile Gazze'yi ve mazlumları konuşmalı, onlar için dua etmeli ve elimizden geldiğince onlara yardım göndermeliyiz. Unutmayalım hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değilizdir. Bugün onların ülkesinde olan yarın bizim vatanımızda olacaktır. Bugün tavır koymazsak, safımızı belirlemezsek yarın bizim için ağlayacak kimse bulamayız. İşte bunun için Gazze'de yapılan zulmü unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Grup yapılan duanın ardından dağıldı.