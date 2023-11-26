 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına; tsunami etkisi yarattı - Son Dakika

İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına; tsunami etkisi yarattı

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İzmir'in 2 ilçesinde deniz taştı, yollar göle döndü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz kabarması olarak adlandırılan durumun "tsunami" etkisi yarattığını söyledi.

26.11.2023 - 11:01,
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından, İzmir'de dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Konak ilçesinin Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI, YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Deniz suları kaldırımlar ile birleşti, sitelerin bahçeleri ile iş yerlerini su bastı. Talatpaşa Bulvarı da sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar ise botlar ile kurtarıldı.

BÖLGESEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Zarar gören elektrik trafolarından kaynaklı bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği taşkına 1200 personel ve 250 iş makinesi ile müdahale ediyor. Sağanak nedeniyle çalışmalar, güçlükle sürdürülüyor.

"İKİNCİ KEZ YÜKSELME İHTİMALİ DÜŞÜK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de deniz kabarması olarak adlandırılan durumun tsunami etkisi yarattığını ve denizin karadan yüzlerce metre içerilere ilerlediğini belirterek "1200 mesai arkadaşımız, 250 iş makinesi ile geceden beri su tahliyesi yapıyor. Vatandaşlarımızın bu durumdan en az şekilde etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz" dedi.

ÖĞLEDEN SONRA DENİZ ÇEKİLMEYE BAŞLAYACAK

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin modellerine göre, denizde ikinci bir yükselme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Verilere göre, rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi ile denizin çekilmeye başlayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fırtına, İzmir, Doğal Afet, İzmir, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına; tsunami etkisi yarattı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Uçağını kaçıran Emre Kınay İBB'ye ateş püskürdü: Böyle salaklık olabilir mi
11:08 Prof. Dr. Ercan: 2035-2045 Arasında Erzincan'da Büyük Deprem Olabilir
11:07 Podyumda elbisesinin azizliğine uğrayan Sema Şimşek yere kapaklandı
11:01 İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına; tsunami etkisi yarattı
10:21 Fuhuş için gittiği Tayland'da dolandırılan Türk turist ülkeyi ayağa kaldırdı! Polisten turistlere kritik uyarı
10:15 Yerlikaya'dan izin çıktı! Usulsüzlükle suçlanan İzmir Belediye Başkanı hakkında soruşturma açılacak
10:14 Düğün salonunda havaya ateş açıp müdahale eden polise de saldırdılar
10:02 Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar
09:10 File eteğin altına silikonlu iç çamaşırı giyen Hande Ataizi dillere düştü
08:45 10 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon! 25 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2023 12:22:36. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına; tsunami etkisi yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement