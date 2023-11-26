İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına; tsunami etkisi yarattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından, İzmir'de dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Konak ilçesinin Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI, YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Deniz suları kaldırımlar ile birleşti, sitelerin bahçeleri ile iş yerlerini su bastı. Talatpaşa Bulvarı da sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar ise botlar ile kurtarıldı.

BÖLGESEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Zarar gören elektrik trafolarından kaynaklı bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği taşkına 1200 personel ve 250 iş makinesi ile müdahale ediyor. Sağanak nedeniyle çalışmalar, güçlükle sürdürülüyor.

"İKİNCİ KEZ YÜKSELME İHTİMALİ DÜŞÜK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de deniz kabarması olarak adlandırılan durumun tsunami etkisi yarattığını ve denizin karadan yüzlerce metre içerilere ilerlediğini belirterek "1200 mesai arkadaşımız, 250 iş makinesi ile geceden beri su tahliyesi yapıyor. Vatandaşlarımızın bu durumdan en az şekilde etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz" dedi.

ÖĞLEDEN SONRA DENİZ ÇEKİLMEYE BAŞLAYACAK

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin modellerine göre, denizde ikinci bir yükselme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Verilere göre, rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi ile denizin çekilmeye başlayacağı bildirildi.