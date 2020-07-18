İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kıvanç Caddesi'nde seyyar satıcı A.B. (36) ile taksi şoförü C.D. (54) ve yeğeni R.D. (30) arasında yer tartışması yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.B'nin tabancayla ateş ettiği C.D. ve R.D. de yaralandı.

Yaralı amca, yeğeni ile A.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.