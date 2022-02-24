Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

24.02.2022 00:27

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Donanmacı Mahallesi'ndeki bir parkta Fatih Karagöl (21) ile aralarında husumet bulunan kişilerin olduğu gruptakiler tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerin tabancalarla açtığı ateş sonucu Karagöl, bacağından yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Karagöl, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Kardeşinin yaralandığını duyan Karagöl'ün ağabeyi de aralarında husumet bulunan kişilerin 1724 Sokak'taki lokantasına tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte lokantada yemek yiyen ve olayla ilgisi bulunmadığı öğrenilen 1 kişi de ayağından yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, lokantaya silahlı saldırı düzenleyen şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | MANİSA'DA HABER ALINAMAYAN YAŞLI ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU Son dakika haber | MANİSA'DA HABER ALINAMAYAN YAŞLI ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU Karşıyaka'da korkutan tablo Karşıyaka'da korkutan tablo

Karşıyaka, Karagöl, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti
00:10 Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi
23:48 Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü
23:46 Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak
23:44 Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:50 Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 00:54:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement