İzmir'de sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi İZBAN seferlerini aksattı - Son Dakika
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İzmir'de sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi İZBAN seferlerini aksattı

27.04.2022 08:34
İzmir'de sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi İZBAN seferlerini aksattı

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle İZBAN seferlerinde aksama yaşanıyor.

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle İZBAN seferlerinde aksama yaşanıyor.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sinyalizasyon kablolarının Kemer bölgesinde vandalizm nedeniyle zarar görmesi nedeniyle seferlerimiz de kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan seferlerdeki aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

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Twitter, Kemer, İzmir, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi İZBAN seferlerini aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi İZBAN seferlerini aksattı - Son Dakika
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