İzmir'de sit alanında kazı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de sit alanında kazı yapan şüpheli yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, sit alanında kazı yapan bir kişi yakalandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, sit alanında kazı yapan bir kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çamköy Mahallesi Kebir Baba Türbesi mevkisinde sit alanı olan bir zeytin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, harekete geçti. Şüpheli bir hafif ticari aracın olay yerinden uzaklaştığını tespit eden ekipler, bir süre sonra aracı durdurdu. Araçtaki aramada darbeli matkap, jeneratör, kazma, çapa, balyoz, aydınlatma lambası ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A'nın ilk ifadesinde, bahçede lahit olduğu duyumu üzerine bölgede kazı yaptığını söylediği belirtildi.

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