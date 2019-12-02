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İzmir'de temiz hava denetimi

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önlemek adına denetime çıkarken, sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya idari para cezası kesildi.

İzmir'de temiz hava denetimi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önlemek adına denetime çıkarken, sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya idari para cezası kesildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önlemek amacıyla denetimlere devam ediyor. Ekipler bu kapsamda, hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında, kömür satış yerlerini ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları aralıksız denetliyor. Denetim ekipleri, bu yılın ocak ile kasım ayları arasında 364 kömür satış yerinde bin 93 denetim yaptı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 380 apartmandaki denetim sayısı ise bin 287'yi buldu. İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya Çevre Kanunu kapsamında 55 bin TL'lik idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu.


Öte yandan, hava kirliliğinin önlenmesinde, kaliteli yakıt kullanımı ve yakma sistemlerinin tekniğe uygun olmasının önem taşıdığı bildirildi. Denetim ekipleri, vatandaşları ve apartman yönetimini baca temizliklerini zamanında yaptırmaları konusunda da uyarırken kömürü tutuştururken odun kullanılması, yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması hususunda da uyardı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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