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İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltıİZMİR - İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun detayları belli oldu.

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR - İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun detayları belli oldu.

PKK/KCK terör örgütünün cezaevi dış koordinasyon yapılanması faaliyetleriyle ilgili olarak, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ortak çalışma yürüttü. Ortaklaşa yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrasında harekete geçildi. Terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik cezaevinde uygulanan sözde tecridi protesto etmek için cezaevinde yatan örgüt mensuplarına açlık grevi tarzında eylem talimatı ileten, örgüt mensuplarına maddi yardım eden ve cezaevindeki eylemleri organize ettiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli Foça ve Menemen ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve örgüt paralelinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan aramalarda, örgütsel talimatların bulunduğu çok sayıda doküman ve dijital materyal ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği ifade edildi.

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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