İzmir'de terör saldırısını önleyen polis Fethi Sekin, şehitliğinin 9. yılında anıldı

05.01.2026 17:29
İZMİR'de, 2017 yılında adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 9 yılında, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabri başında anıldı.

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet ettiği adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı.

Şehidin Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Programa vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından tören, Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nde devam etti. Külliyedeki program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve şehidin dayısı Hikmet Kürüm konuşma yaptı. Anma programına; Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Baskil Kaymakamı Muhammet Enes Çıkrık, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şevket Avşar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

'MASUM CANLAR UĞRUNA KENDİ CANINI SİPER ETTİ'

Vali Yardımcısı Özbay konuşmasında, "İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük bir facianın önüne geçen ve bu yolda şehadet şerbetini içen polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine yazdırmıştır. O artık bir bizim milli kahramanımız olmuştur. Vatan, millet sevdasının simge isimlerinden biri olan şehit Fethi Sekin o gün bir başına beylik tabancasıyla hainlerin üzerine yürümüş, masum canlar uğruna kendi canını siper etmiş ve mertebelerin en üstünü olan şehadet mertebesine yürümüştür. Biliyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölüm varsa vatandır. Bu ülkenin Milli kahramanları bitmez. İşte bu düsturla yüzyıllardır bu aziz topraklar bizlere vatan olmuştur. Kanlarını, canlarını bu vatan toprakları için feda etmeyi şeref sayan aziz milletimiz bu topraklar üzerinde hain emeller peşinde koşanlara her zaman gereken cevabı vermiş, vermeye de devam edecektir" dedi.

Şehidin dayısı Hikmet Kürüm "İnanıyorum ki, yeğenimin o gün, o saat, o saniyede şehadet şerbetli Cenabıallah tarafından nasip olmamış olsaydı, kendisinin cesareti ve cüssesiyle gerekeni yapar, yine o kalan teröristi de bertaraf ederdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

