İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu aranıyor - Son Dakika
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İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu aranıyor

15.03.2022 13:54
İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu aranıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde, yüksek kar vaadiyle topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, yüksek kar vaadiyle topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çamdibi semtindeki Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumculuk yapan V.Ş'den bir süredir haber alamadığını belirten 10 kişi, polise başvurdu.

Yüksek kar vaadine kanarak V.Ş'ye altınlarını teslim ettiklerini aktaran şikayetçiler, dolandırıcılığa konu altın miktarının 2 milyon lirayı bulduğunu ileri sürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, V.Ş'nin mağdurlara "Alacaklarımı alamadığım için sizleri mağdur ettim. Bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde cep telefonu mesajı gönderdiği öğrenildi.

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Münir Karaloğlu, Bornova, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu aranıyor - Son Dakika


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