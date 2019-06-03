Son Dakika Haberleri: İzmir'de toplu taşıma bayram süresince ücretsiz
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İzmir'de toplu taşıma bayram süresince ücretsiz

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, ramazan bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

İzmir'de toplu taşıma bayram süresince ücretsiz, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, ramazan bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, ücretsiz tarife 4 - 6 Haziranda geçerli olacak.
Ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçları da bayramda ücretsiz olacak.
Bayramın ikinci ve üçüncü günü Urla ve Güzelbahçe'ye vapur seferleri düzenlenecek. Ayrıca 5 Haziran, 7 Haziran ve 8 Haziran'da vapurlarda baykuş seferi uygulaması devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:14 Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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