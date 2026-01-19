İzmir\'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haliller Mahallesi'nden Tekbıçaklar Mahallesi'ne seyreden Kadir Çiftçi (30) yönetimindeki 35 BKH 175 plakalı traktör, eğimli ve virajlı yolda kontrolden çıkarak incir ekili tarlaya devrildi. Sürücü, traktörün arka tekerinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR