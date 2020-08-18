İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza - Son Dakika

İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

İzmir Valiliği, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi.

İzmir Valiliği, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.51'de tünelde durdukları görülen, plakaları tespit edilen 5 araca trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulandığı belirtildi. Karayolları Trafik Kanunu 47/1-d maddesi gereği 132 lira cezai işlem uygulanan kişiler hakkında ayrıca adli takibat başlatıldığı da ifade edildi. Araçların düğün konvoyuna katıldıkları iddia edildi.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 01:20

Kaynak: AA

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