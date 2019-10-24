İzmir'de Türk-Rus iş buluşması

Rusya'dan gelen iş heyeti, İzmir'de yatırımcılarla buluştu.

Merkez Rusya Yatırım Konseyi üyelerinin kentteki programı kapsamında kentteki bir otelde toplantı düzenlendi.

Rus heyet metalurji, inşaat, lojistik, tarım, kimya, otomotiv gibi 12 sektördeki 208 projeyi 80 Türk iş insanına anlatarak yatırım için öneriler bulundu.

Sunumların ardından Türk ve Rus iş insanları ikili görüşme yaptı.

Toplantıyı organize eden Görev Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tugay Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk firmalarının alternatif pazar aradığını vurgulayarak kendilerinin de bu imkanları yaratmak amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Şen, ayrıca Türk firmalarının toplantılara olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Türkiye ile Rusya arasında güvenlikten ekonomiye kadar stratejik düzeyde ilerleyen bir dostluk söz konusu. Biz bu stratejik işbirliğinin ekonomik ayağını güçlendirmek açısından Rus devletinin kurduğu Merkez Rusya Yatırım Konseyi ile işbirliği sürecini başlattık. Heyetin başkanı Artur Niyazmetov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevlendirdiği bir bürokrattır. 10 kişilik Rus heyetinin tamamı devlet yetkililerinden oluşuyor. Türk yatırımcılara yatırım yapılabilecek projelerini tanıtıyorlar ve oradaki fırsatları anlatıyorlar." dedi.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Moskova Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Mehmet Perinçek, Türk-Rus ilişkilerinin tarihsel arka planına değindi.

Perinçek iki ülkenin rekabet içinde olduklarında kazanan tarafın olmadığını aksine iki ülke arasında yakın dostluk olduğunda her iki ülkenin de kazançlı çıktığını söyleyerek Türk-Rus iş toplantılarının önemine vurgu yaptı.

Rus heyetinin son toplantısını cumartesi günü İstanbul'da yapacakları belirtildi.