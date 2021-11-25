Üye Girişi
İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı - Son Dakika

İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı

25.11.2021 14:49
İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye olarak çevre coğrafyada yaşayan milyarlarca mağdur ve masum insanın hakkını gözetmek gibi bir sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, "Amacımız hasmane tutum değil, bölgesel huzursuzlukları ortadan kaldırmak.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye olarak çevre coğrafyada yaşayan milyarlarca mağdur ve masum insanın hakkını gözetmek gibi bir sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, "Amacımız hasmane tutum değil, bölgesel huzursuzlukları ortadan kaldırmak." dedi.

Yıldırım, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Moğolistan Ulusal Üniversitesi iş birliğiyle kurulan "Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü"nün hizmete alınması nedeniyle üniversitenin Çiğli Ana Yerleşkesi'nde düzenlenen "Türkiye, Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları" başlıklı konferansa katıldı.

Buradaki konuşmasında Türk dünyası denince Adriyatik'ten başlayıp Sarı Irmak'a kadar uzanan bir coğrafyanın akla getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, Moğolistan ile de tarihi ve kültürel bağlara işaret etti.

İki ülke arasındaki öğrenci değişim programlarının, ilişkilerin gelişmesi için büyük önem taşıdığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın her tarafından ülkemiz üniversitelerinde okuyan 240 bin misafir öğrencimiz var. İKÇÜ'de 18 bin öğrenci içerisinde 1000 civarında başka ülkelerden gelip burada eğitim alan öğrenci var. Misafir öğrenciler, öğrenim süresi boyunca bulunduğu şehri, ülkeyi, yaşam şeklini, kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini, insanını tanıma fırsatı buluyor. Mezun olup memleketine gittikten sonra ülkemizin gönüllü birer elçisi olmaya devam ediyor. Milyarlarca dolar harcasanız böyle bir imkan elde edemezsiniz. O bakımdan, bu öğrenci değişim programlarını hükümetimiz çok önemsiyor ve gittikçe yaygınlaştırıyor."

Türk Devletleri Teşkilatı hakkında da bilgi veren Yıldırım, Nahçıvan Antlaşması ile 2009'da kurulan Türk Konseyi'nin, Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiğini, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın asıl üye, Macaristan ve Türkmenistan'ın gözlemci üye olduğunu anımsattı.

Konseyin üye sayısının gelecek yıllarda artacağına dikkati çeken Yıldırım, "Aynı dili, aynı kökten gelen dilleri konuşan veya bünyelerinde Türklerin yaşadığı devletler de bu topluluğun doğal üyesidir. Moğolistan bunlardan biridir. Ayrıca Balkan coğrafyasında Macaristan başta olmak üzere Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya ve bütün Balkan devletleri, Türk Devletleri Teşkilatı'nın doğal bir üyesidir ve ileride bunlar da teşkilata dahil olacaklardır. Yine Rusya ve Çin de bu topluluğun doğal üyesidir." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır"

Kendilerine zaman zaman "Avrupalı mısınız, Asyalı mısınız ?" diye sorulduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hem Avrupalıyız hem Asyalıyız. Hem kültürel hem coğrafi olarak stratejik bir yerdeyiz. Coğrafya kaderdir. Bu bizim kaderimiz. Sadece sınırlarımız içinde yaşayan 84 milyonun refahı için değil, etrafımızda yaşayan milyarlarca mağdur ve masum insanın da hakkını ve hukukunu gözetmek gibi bir sorumluluğumuz var. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluk tarihten gelen bir sorumluluktur. Amacımız hasmane tutum değil, bölgesel huzursuzlukları ortadan kaldırmak."

Konuşmasında Azerbaycan'ın topraklarını Vatan Savaşı ile geri aldığını da hatırlatan Yıldırım, şunları paylaştı:

"Azerbaycan, 44 gün savaşıyla 30 yılda halledemediği meselesini halletti. Sovyetler dağılırken, bağımsız devletler oluşurken, fırsatı ganimet bilen Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yüzde 25'ini işgal etti. 1 milyon kişi memleketlerini, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu sorunlar çözülemedi, havanda su dövüldü ve bir netice alınmadı. İş başa düştü, Azerbaycan kendi topraklarındaki işgalcileri 44 günde attı ve bu faaliyetleri yaparken, Türkiye de manen ve her türlü desteği verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Azerbaycan'a dışarıdan bir saldırı olursa Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve gereğini yapacaktır' açıklamasını yaptı. Bu aslında meseleye noktayı koyan kararlılıktı."

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve Moğolistan Ulusal Üniversitesi Rektörü Ochiryag Bayanjargal ile diğer yetkililer de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü'nün açılışını yaparak incelemede bulunan Yıldırım, Çağdaş Moğol Ressamları Sergisi'ni gezdi.

Duayen kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Programın ardından Binali Yıldırım, Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan ve önceki gün vefat eden Altay Altuğ'un, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir iş dünyası ve denizcilik sektörü temsilcilerinin de katıldığı cenaze töreninde, Altuğ ailesi, taziyeleri kabul etti.

Türkiye'nin ilk özel kılavuzluk ve römorkörcülük şirketini kuran ve sektörün duayen isimleri arasında gösterilen Altuğ'un cenazesi, Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı
İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı
İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı
İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı
İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı

Azerbaycan, Türkiye, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti 16:28 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı 15:43 Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Son Dakika Haberleri
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
16:19 ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
16:02 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
15:21 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor         
16:29
''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı         
16:20
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 16:37:38. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement