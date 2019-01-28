İzmir'de Umut Köprüsü" Projesinin Tanıtımı Yapıldı

İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koordinatörlüğünde İzmir'de Umut Köprüsü projesinin tanıtımı yapıldı.

İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koordinatörlüğünde İzmir'de Umut Köprüsü projesinin tanıtımı yapıldı.



İzmir Buca Yasin Börü Gençlik Merkezi'ndeki proje tanıtım toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış ve Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik katıldı.



Kaymakam Çelik, dezavantajlı grupların normalleşmesinin, normal hayatın içerisinde yol almasının çok ayrıcalıklı bir hizmet olduğunu belirterek, dezavantajlı ve mali olanaklardan yoksun mahallelerdeki insanlara ulaşabilirse sosyal devlet anlayışının pekiştirileceğini söyledi.



Çelik, "Bu insanlara da Türkiye'de ve İzmir'de var olabilmenin, yaşamanın mümkün olduğunu göstermek önem arz ediyor. Bu ve benzeri çalışmaların artarak daha iyi ve tabana yayılarak ilerlemesini temenni ediyorum." dedi.



Proje sorumlusu İzmir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna da, 35 çocuk ile çıkılan yolda amaçlarının onların hayatlarına anlamlı dokunuşlar yapmak, bakış açılarına küçük ışıklı penceler açmak ve kendilerini keşfetmelerine yardımcı olmak olduğunu belirtti.



Suna, "Umut Köprüsü projemiz içinde spor, sanat ve rehabilitasyon taşıyan dolu dolu bir program. Umut Köprüsü projesi ile kalmayacağız. 1 yıl Umut Köprüsü projesinde kalan çocuklar ardından Umut Bahçesi projesine geçecekler. Umut Bahçesi projesi çocukların kendi ilgi ve alakalarına hitap eden bir program olacak ve Umut Köprüsü projesine de yeni çocuklar gelecek." şeklinde konuştu.



Proje katılımcılarından Buca Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mercan Elif Akçay, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizde çok tanınmayan çim hokey sporunu ilk defa burada oynamaya başladık ve takım çalışmasını öğrendik. Projeyi yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.



Buca Gazi Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Ümit Özcan ise "Bu projede benim daha iyi olabileceğimi ve çim hokeyi sporunun ne kadar önemli olduğunu anladım. Hocalarımın da katkıları ile profesyonel bir çim hokeyi sporcusu olmak istiyorum. Çok yararlı ve eğlenceli bir spor." ifadelerini kullandı.



Tanıtım programın ardından proje hakkında sunum yapıldıktan sonra öğrenciler spor salonunda çim hokeyi oynadı.



Umut Köprüsü projesinde 35 ortaokul öğrencisine 1 yıl boyunca her hafta düzenli olarak antrenörler eşliğinde çim hokeyi eğitimi verilecek.



Bunun yanı sıra, proje kapsamında çocuklara ve ailelerine yönelik eğitimler, aile içi iletişim eğitimleri ve psikolog yardımı, üniversite gezileri, tiyatro ve ören yerleri ziyaretleri, Çanakkale gezisi gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

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