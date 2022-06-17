Edinilen bilgiye göre olay, 9 Haziran gecesi Menemen İZBAN önünde uygulama yapan trafik polisleri, R.Ç. yönetimindeki 35 AIT 250 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsüyle ilgili uygulamanın yapıldığı sırada polis memuru O.S., alkolmetre cihazını üflettirmek için kolunu cam kısmından içeriye soktu. Bu sırada sürücü R.Ç., aracını hareket ettirerek kaçmaya başladı. Görevli polis memuru, yaklaşık 15 metre sürüklenerek yaralandı.

Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de uygulamadan kaçarken polisi aracıyla yaralayan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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