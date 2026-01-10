İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 108 Bin Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 108 Bin Ecza Ele Geçirildi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 108 Bin Ecza Ele Geçirildi
10.01.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak'ta yapılan operasyonda 108 bin sentetik ecza ile silah ve para ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde narko alan ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 108 bin 492 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO ALAN) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 6 Ocak tarihinde gelen istihbarat bilgilerini değerlendiren ekipler, Hilal Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreslere Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla operasyon düzenledi.

Yüklü miktarda uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabancalar yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 108 bin 492 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 9 adet dolu kartuş, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin 100 TL nakit paraya el konuldu.

3 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon neticesinde N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgulamasında, şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar adli mercilere teslim edilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, silah ve mühimmatlar ise ilgili birimlere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 108 Bin Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:12:00. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 108 Bin Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.