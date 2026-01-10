İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 108 Bin Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde narko alan ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 108 bin 492 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO ALAN) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 6 Ocak tarihinde gelen istihbarat bilgilerini değerlendiren ekipler, Hilal Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreslere Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla operasyon düzenledi.

Yüklü miktarda uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabancalar yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 108 bin 492 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 9 adet dolu kartuş, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin 100 TL nakit paraya el konuldu.

3 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon neticesinde N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgulamasında, şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar adli mercilere teslim edilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, silah ve mühimmatlar ise ilgili birimlere teslim edildi. - İZMİR