İzmir'de Yağmur ve Fırtına

08.01.2026 10:42
İzmir'de etkili yağmur ve fırtına, sefer iptalleri ve trafik yoğunluğuna neden oldu.

İzmir'de yağmur ve fırtına etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor. Kuvvetli rüzgar da etkisini sürdürüyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Ana yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur ve feribot seferleri iptal edildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerimiz, saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Çiğli ilçesinde de tramvay seferleri aksadı. İzmir Tramvayından yapılan açıklamada, "Çiğli tramvay hatttında seferlerimiz hava koşullarına bağlı olarak yapılamamaktadır." denildi.

Karşıyaka ilçesinde ise hatta ağaç devrilmesi nedeniyle bazı istasyonlar arasında bir süre yapılamayan seferler, çalışmaların ardından normale döndü.

Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi 2040 Sokak'taki bir ağaç da kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi, araçlarda hasar oluştu.

İş yerleri önünde su biriken bazı esnaf, kurduğu pompalarla suyu tahliye etti.

Kaynak: AA

