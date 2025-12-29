Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu 7 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kooperatifteki mali işlemlere ilişkin iddialar mercek altına alındı. Bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte toplam 9 kişi savcılıkta ifade verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "kooperatif" davasında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın ifadeleri cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.
Savcılıktaki işlemlerin ardından Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya ve İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyesi 4 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.
Başsavcılık tarafından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 27 Aralık'ta aralarında Aslanoğlu ve kooperatif yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki "kooperatif" davasında Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın tutuklu yargılandığı, Şenol Aslanoğlu'nun ise 14 Ekim tarihinde tahliye edildiği hatırlatıldı.
