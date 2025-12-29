Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi - Son Dakika
Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi
29.12.2025 20:36
İzmir'de Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu 7 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KOOPERATİFİN MALİ İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kooperatifteki mali işlemlere ilişkin iddialar mercek altına alındı. Bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte toplam 9 kişi savcılıkta ifade verdi.

SOYER VE KAYA SEGBİS İLE İFADE VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "kooperatif" davasında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın ifadeleri cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki işlemlerin ardından Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya ve İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyesi 4 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.

GÖZALTI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Başsavcılık tarafından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 27 Aralık'ta aralarında Aslanoğlu ve kooperatif yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DAVA SÜRECİ DAHA ÖNCE BAŞLAMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki "kooperatif" davasında Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın tutuklu yargılandığı, Şenol Aslanoğlu'nun ise 14 Ekim tarihinde tahliye edildiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tunç Soyer, Örnekköy, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

