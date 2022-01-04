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İzmir'deki bir ortaokulda taciz iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İzmir'deki bir ortaokulda taciz iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı

04.01.2022 14:35
İzmir'deki bir ortaokulda taciz iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı

İzmir'de, bir ortaokuldaki kantin işletmecisinin 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

İzmir'de, bir ortaokuldaki kantin işletmecisinin 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabağlar ilçesinde bir ortaokuldaki kantin işletmecisi T.D'nin, 4 öğrenci velisinin çocuklara taciz şikayeti üzerine tutuklanması üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

İnceleme kapsamında başta okul idarecileri olmak üzere velilerin de görüşlerine başvurulacak.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu kantincinin sözleşmesini feshetti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 öğrenci velisinin şikayeti üzerine çalışma başlatılmış, şüpheli T.D, 2 Ocak'ta, çocuklara taciz iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabağlar, İzmir, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki bir ortaokulda taciz iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki bir ortaokulda taciz iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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