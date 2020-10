İzmir'deki deprem - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, İzmirliler'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İl Başkanı Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, depremin tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü belirtti.

Devlet ve millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inandığını ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Çünkü devletimiz güçlüdür. Milletimiz asildir, erdemlidir, yardımlaşmayı sevendir, duyarlıdır ve zor günlerin yardımcısıdır. İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah aziz milletimizi, ülkemizi her bir yerini, her bir insanımızı her türlü afet ve felaketten korusun ve beterinden saklasın."