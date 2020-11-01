İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Makbule Ayçiçek'in cenazesine, eşi İrfan Ayçiçek, oğulları Alim, Aydın ve Ayhan Ayçiçek ile yakınlarının yanı sıra Kaymakam Abdullah Uçgun , İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç ve vatandaşlar katıldı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok