İzmir'deki marketlerde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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İzmir'deki marketlerde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

İZMİR'de marketler, koronavirüs salgını nedeniyle, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için birçok önlem aldı.

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İZMİR'de marketler, koronavirüs salgını nedeniyle, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için birçok önlem aldı. Bazı marketler müşterilerine alışveriş yaparken kullanmak için eldiven dağıttı. Bazıları ise marketin çeşitli noktalarına kullanılmak için el dezenfekte ürünleri yerleştirdi. Yine yakın teması önlemek amacıyla, bir metre kuralına uyulması için uyarıcı levhalar da marketlerde vatandaşların görebileceği noktalara yerleştirildi.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı, insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerden olan marketler de müşterilerini ve çalışanlarını virüsten korumak için tedbirlerini arttırdı. Salgın nedeniyle müşterisi oldukça azalan marketler, alışveriş sırasında bir metre kuralına uyulması için bilgilendirici levhalar astı. Bazı marketler müşterilerine alışveriş sırasında kullanmaları için ücretsiz eldiven verdi. Kimi marketlerde de el temizliğinin korunması için el dezenfeksiyon ürünleri konuldu.

Bir market yetkilisi Faruk Dayıoğlu, "Uyarı levhalarımızı astık. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Vatandaşlar genelde markete gelmiyor. Bizi arıyorlar, evlere servis yapıyoruz. Kalabalık grup geldiğinde, kendilerini bir metre kuralına uymaları konusunda uyarıyoruz. Elimizden geldiğinde kurallara uyuyoruz. Eldiven ve maske kullanıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz" dedi.

Müşterilerin de kurallara uyduğunu, kendilerini salgından korumaya çalıştıklarını anlatan Dayıoğlu, "Müşteriler de kurallara uyuyor. Salgından sonra müşterilerin öncelikleri de değişti. Bizden en çok istedikleri ürünler; maske, eldiven, kolonya, makarna oluyor. Bunların satışında çok fazla artış oldu. Ürünlerde sıkıntı yok. Müşterilerimizin stok yapmasına gerek yok. Ürünler bol miktarda var" dedi.

MARKETLERDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Bir başka market yetkilisi Feyzi Başdaş, benzer önlemleri aldıklarını söyledi. Başdaş, "Ülke olarak da, sektör olarak da hazırlıksız yakalandık. İnsanlar 11 Mart'ta aynı anda alışveriş yapmaya başlayınca sıkıntı yaşandı. Çünkü sektör böyle bir şeye hazır değildi. Biz virüsten korunmak için ilk etapta maske ve eldiven takmaya başladık. Müşterinin mesafeyi korumasını sağlamaya çalışıyoruz. İçerde kalabalık olduğu zaman müşterilerin bir kısmını dışarıda tutuyoruz. Müşteriler mağazaya girdiklerinde kendilerine verdiğimiz eldivenlerle alışverişi yapıyor. İşleri bittiğinde de çıkarıp atıyorlar. Böylece hem kendimizi, hem de müşterilerimizi korumuş olacağız" dedi.

Vatandaşların koronavirüs salgını sonrası panik yaptığını ve bazı ürünleri stoklamaya başladığını anımsatan Başdaş, " Avrupa'da insanlar tuvalet kağıdını fazla fazla aldı. Türkiye'de ise genelde makarna ve kolonya stoklandı. Türkiye'ye yetecek kadar makarna var. Burada sıkıntı yok. Sadece talep arttığı için lojistik sıkıntısı yaşanıyor. Biz daha önce bir ayda sattığımız makarnayı, şimdi 3 günde satıyoruz. Mağazaya makarna geldiğinde bir saat içerisinde tükeniyor. Ama halkımız şunu bilsin; Türkiye'de ne makarna, ne de un sıkıntısı yok. Orta Doğu ve Afrika'ya makarna ihracatı yapıyoruz. Dünyanın en büyük makarna ihracatçısı Türkiye. Türkiye'de makarna ve buğday sıkıntısı yok İnsanlar rafları boş görünce telaş yapıyor ama buna gerek yok. Sadece ürünlerin markete gelmesi geciktiği için raflar boş kalıyor" ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLER ELDİVEN VE MASKE İLE ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Müşterilerden Halil Arslan da, bireysel olarak önlem almaya çalıştıklarını söyleyerek, "Maske almadım ama eldiven taktım. Alışverişi yaptım, eve gidince aldığım sebze ve meyveleri sabunla yıkayacağım. Güzelce durulayacağım. Üstüme dezenfektan ilacı sıkacağım. Aldığım bütün ürünleri temizleyerek içeri sokuyorum" dedi.

Meral Yalçın ise, "Evden çıktığımda maske ve eldiven takıyorum. Zorunlu olmadıkça çıkmıyorum, komşulara falan da gitmiyoruz. Paraları bile poşet içerisinde taşıyorum" diye konuştu.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:10 Kaynak: DHA

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