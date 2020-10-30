İzmir depremi Denizli'de panik oluşturdu - Son Dakika

İzmir depremi Denizli'de panik oluşturdu

DENİZLİ - İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem, Denizli'de de hissedildi. Büyük paniğe neden olan deprem sonrası, kentte vatandaşların bir kısmı kendini dışarıya attı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi merkez üslü gerçekleşen deprem yurdun birçok noktasında hissedildi. AFAD verilerine göre 6,6 şiddetinde ölçülen deprem Ege Bölgesindeki kentlerin birçoğunda hissedildi. Denizli'de hissedilen deprem sonra kentte panik oluştu. Birçok vatandaş kendini dışarıya attı. Depremi hisseden vatandaşlar ev ve iş yerindeki avizeleri çekerek depremin oluşturduğu etkiyi kayıt altına aldı.