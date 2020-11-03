İzmir depreminde hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı - Son Dakika

Kartal Belediyesi Meclis toplantısında, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, toplantıda İzmir'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Benzer acıların yaşanmaması için deprem güvenliğini ve kentsel dönüşümü öne alan yeni bir düşünce biçimine ihtiyaç olduğunu anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"17 binanın çökmesi ve vatandaşlarımızın kaybı bizi fazlasıyla üzdü. Depremin ardından olay yerine arama kurtarma ekiplerimizi hızlıca yönlendirdik. Ekiplerimiz canla başla kurtarma çalışmalarını yürüttü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, yaralı kurtulanlar var. Hepimiz 65 saat sonra kurtulan minik Elif için nasıl sevindiysek, cansız bedeni çıkartılan İpek için yasa boğulduk. Acılarımızı ve sevinçlerimizi hep birlikte yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."