İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum - Son Dakika

İmamoğlu ile Rahmi Koç imzaları attı! 10 yıl sonra görevi bir kez daha İBB üstlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, burada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

"8 AYDIR NEREDE OLDUĞUNUZU ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "Biz Bayraklı olarak çok mağduruz. Siz Kuşadası'na kadar geldiniz. Sizi bekledik. Umut ettik ama uğramadınız. 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sordu.

DEPREMDEN SONRA GELDİĞİNİ İFADE ETTİ

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere konut yapımı için Dünya Bankası'ndan kredi almaya çalıştığını kaydetti.