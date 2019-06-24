Son Dakika Haberleri: İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı
Son Dakika Güncel Haber

İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı

1 saat önce

Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdıİzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu yolda giderken tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırınca kazaya sebep oldu.

Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı
İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu yolda giderken tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırınca kazaya sebep oldu. Çeşme Otoyolu'ndaki kaza vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Otoyolda Çeşme'den İzmir yönüne giden iki otomobilin sürücüleri dün saat 18.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sonra, taraflardan biri, sağ şeritte ilerlediği sırada otomobilinin direksiyonunu tartıştığı sürücünün bulunduğu orta şeride doğru kırdı. Bunun üzerine, orta şeritte ilerleyen sürücü de, tartıştığı kişinin kendisine çarpmasını önlemek için bir anlık refleksle direksiyonu sol şeride kırınca, arkasından gelen otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı otomobilin sürücüsünün diğer sürücüye el ve kol hareketleri yaptığı, daha sonra da direksiyonu önüne kırıp, kazaya sebebiyet verdiği görülüyor.
İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:30 Kaynak: DHA
cep telefonu, çeşme, otomobil, izmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı (Özel) 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı...1 ölü 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:30:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]