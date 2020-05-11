İZMİR DMD hastası bebeğin ilk adımları umut oldu - Son Dakika

DMD hastası bebeğin ilk adımları umut oldu

İZMİR'de halk arasında kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 2 yaşındaki Asil Efe bebek, adım atıp yürümeye başlamasıyla diğer çocuklara umut oldu. Hayatını oğluna adayan anne Kader Çevre şimdi, büyük bir özveriyle haftanın 4 günü fizyoterapiye götürdüğü Asil Efe'nin konuştuğu günleri görmeyi bekliyor.

Menemen ilçesinde yaşayan Selvi ve Kader Çevre çiftinin üçüncü çocukları Asil Efe, yaklaşık bir yıl önce hareket güçlüğü şikayetiyle ailesi tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde Asil Efe'ye halk arasında kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastalığı öğrendikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan anne, hayatını adeta bebeğine adadı ve Asil Efe'nin ilk adımlarını atabilmesi için onu haftanın 4 günü fizik tedavi merkezine götürdü. Burada 10 ay boyunca uygulanan tedaviyle birlikte normal şartlarda yürümesi çok güç olan Asil Efe, ilk adımlarını atmayı başardı. Bu sevindirici haber, kendi gibi diğer tüm DMD hastası çocuklara da umut oldu. Oğlunun tedaviye başladığında yerde süründüğünü söyleyen anne Kader Çevre, "DMD hastalığını başımıza gelene kadar hiç bilmiyordum. O annelerin feryatlarını şimdi çok iyi biliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hastalığı duyunca dünya başımıza yıkıldı. Fizik tedaviyle birlikte yavaş yavaş ayakta durmaya başladı şimdi Allah'a şükürler olsun ki yürüyor. Evde oturuyorduk. Birdenbire kalkıp yürüdü ve biz çığlık attık. Çığlığımızdan korkup tekrar oturdu evde büyük bir telaş oldu. Şimdiyse tek dileğim onun konuştuğunu duyabilmek" dedi.

'HAYATA TUTUNMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Asil Efe'nin 10 aylıkken hareket güçsüzlüğü çektiğini söyleyen anne Kader Çevre, "Desteksiz oturamıyordu biraz da kilolu bir bebekti. Kilodan olabileceğini düşündük ancak doktora götürdüğümüzde kas hastası olduğunu anladık. İnanamadık, çocuğumuza bu hastalığı konduramadık. Yemedik içmedik onu fizik tedaviye götürdük. Bu hastalığın oldukça maliyetli olduğunu söyleyebilirim. Bu hastalık için zengin hastalığı diyorlar. Eşim engelli ve asgari ücretle çalışıyor. Vitaminlerini bile alamadık ve etle beslenmesi de gerekiyor. Elimizden geldiğince çocuğumuzun hayata tutunmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Asil Efe'nin babası Selvi Çevre ise, "Hastalığı öğrendiğimizde dünyamız karardı. Nasıl bir hastalık olduğunu gün geçtikçe araştırarak öğrendik. Türkiye'de yaklaşık 6 bin çocukta görülüyor. Bu hastalık 7-8 yaşlarında sandalyeye düşme ve 17-18 yaşlarında ölümle bile sonuçlanabiliyormuş. Çocuğumuz gün geçtikçe eriyor ve hiçbir şey yapamıyoruz" şeklinde konuştu.