İzmir'e şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet personelinden şehit pilot, komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27), yarın İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.
"Van'da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadeleye etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı. Şimdi, o dalgalandırdığı ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak. Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz."
Kadir ÖZEN/ İZMİR,