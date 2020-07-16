İzmir'e şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKVan'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet personelinden şehit pilot, komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27), yarın İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet personelinden şehit pilot, komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27), yarın İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

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BAŞARILI BİR SPORCUYCU

Şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın başarılı bir tekvando geçmişine de sahip olduğu ortaya çıktı. 2003 yılında tekvandoya başlayan ve 2014 yılına kadar aktif bir şekilde sporun içinde kalan Semih Güzelay'ın, 2007 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirtiği öğrenildi. Güzelay'ın ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da kamp liderliği yaptığı belirtildi.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Semih Güzelay için bir taziye mesajı yayımlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Van'da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadeleye etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı. Şimdi, o dalgalandırdığı ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak. Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz."

Kadir ÖZEN/ İZMİR,


Pilot, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'e şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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