İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Mustafa Eskici görevine başladı

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Mustafa Eskici, görevi Nüammer Uslu'dan devraldı.

İzmir Kredi Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Bölge Müdürlüğü'ndeki devir teslim töreninde İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini Eskici'ye devreden Uslu, konuşmasında, yaklaşık 3,5 yıldır İzmir'de görev yaptığını, bu süreçte spor ailesine yakışır bir şekilde sevgi, saygı, uyum ve dayanışma içinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Diyarbakır'a atanan Uslu, yeni görevinde başarılar dilediği Mustafa Eskici'ye çiçek ve Çanakkale 57. Alay Sancağı takdim etti.

Törenin ardından il müdürlüğündeki personelle tanışan Eskici, daha sonra Halkapınar'daki cimnastik salonuna giderek aralarında İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in de bulduğu milli sporcularla bir araya geldi.