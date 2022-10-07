Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan , Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve İzmir Ticaret Borsasından temsilciler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Gönüllü Hasat Projesi'ne katılan ziraat fakültesi öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İzmir 'in Balçova ilçesinde patlıcan hasadı yaptı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberleri: İzmir'de üniversite öğrencileri ihtiyaç sahipleri için patlıcan hasat etti - Son Dakika

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