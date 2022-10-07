İzmir gündem haberleri: İzmir'de üniversite öğrencileri ihtiyaç sahipleri için patlıcan hasat etti - Son Dakika
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İzmir gündem haberleri: İzmir'de üniversite öğrencileri ihtiyaç sahipleri için patlıcan hasat etti

07.10.2022 11:32
İzmir gündem haberleri: İzmir'de üniversite öğrencileri ihtiyaç sahipleri için patlıcan hasat etti

İzmir gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Gönüllü Hasat Projesi'ne katılan ziraat fakültesi öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İzmir'in Balçova ilçesinde patlıcan hasadı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Gönüllü Hasat Projesi'ne katılan ziraat fakültesi öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İzmir'in Balçova ilçesinde patlıcan hasadı yaptı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 30 öğrenci, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda, İnciraltı Bahçelerarası mevkisindeki Ahmet Akyüz'e ait 20 dönüm tarlada bir araya geldi.

Öğrenciler, maliyeti karşılamayacağı için toplanmayan yaklaşık 1 ton patlıcanı hasat etti.

Patlıcanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere iki yardım kuruluşuna gönderildi.

Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve İzmir Ticaret Borsasından temsilciler katıldı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem haberleri: İzmir'de üniversite öğrencileri ihtiyaç sahipleri için patlıcan hasat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir gündem haberleri: İzmir'de üniversite öğrencileri ihtiyaç sahipleri için patlıcan hasat etti - Son Dakika
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