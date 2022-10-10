İzmir gündem: İzmir'de sağlıkçılar aile hekiminin darbedilmesini protesto etti - Son Dakika
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İzmir gündem: İzmir'de sağlıkçılar aile hekiminin darbedilmesini protesto etti

10.10.2022 14:46
İzmir gündem: İzmir'de sağlıkçılar aile hekiminin darbedilmesini protesto etti

İzmir gündem haberi | İzmir'in Torbalı ilçesinde aile hekimi Ekin Hürel Günay'ın 7 Ekim'de mesai sonrası darbedilmesi, sağlıkçılar tarafından kınandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde aile hekimi Ekin Hürel Günay'ın 7 Ekim'de mesai sonrası darbedilmesi, sağlıkçılar tarafından kınandı.

İzmir Sağlık Platformu öncülüğünde bir grup sağlık çalışanı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı.

Darbedilen Dr. Günay'ın da katıldığı etkinlikte sağlık çalışanları, Günay'ın darp sonrası çekilen fotoğrafından bastırılan maskeleri taktı, ıslık çalarak olayı protesto etti.

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, yaptığı açıklamada Günay'a yapılan saldırının organize ve planlı olduğunu savundu.

Kaynak, saldırıda bulunan bir kişinin bir ay önce Aile Sağlığı Merkezi'nde bir hekime saldırmak isterken Günay tarafından engellendiğini belirtti. Kaynak, 7 Ekim'de aynı kişinin de aralarında bulunduğu 3 kişinin Günay'a sopalarla saldırdıklarını ifade etti.

Saldırıda ciddi şekilde yaralanan Günay'ın derin bir üzüntü ve depresyon haliyle mesleğine devam edemez hale geldiğini kaydeden Kaynak, "Arkadaşımıza sopalarla planlı bir şekilde saldıran 3 kişi tutuklanmıştır. Adli sürecin bundan sonra da yakından takipçisi olacağız." dedi.

Dr. Ekin Hürel Günay ise sağlık çalışanlarına yönelik öfkeye anlam veremediğini belirterek, "Biz sağlık çalışanları sizlerin evlatları, çocukları, torunları, komşularıyız. Neden bu öfke, neden bu şiddet? Evlatlarınızı incitmeyin, bizleri kırmayın." diye konuştu.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Aşkın Kesal da aile sağlığı merkezlerinde güvenlik personeli istihdam edilmesi talebinde bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde bir kişiyle engelli doktor arasındaki tartışma nedeniyle beyaz kod veren Dr. Ekin Hürel Günay, 7 Ekim'de iş çıkışı 3 kişinin sopalı saldırısına uğramış, aralarında beyaz kod verilen kişinin de bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir gündem: İzmir'de sağlıkçılar aile hekiminin darbedilmesini protesto etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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