İzmir'in 5 İlçesinde 314 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'in 5 İlçesinde 314 Kaçak Göçmen Yakalandı

24.06.2022 16:43

İzmir'in 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarla toplam 314 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

İzmir'in 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarla toplam 314 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önüne geçilebilmesi için 17, 18, 20 ve 21 Haziran 2022 tarihlerinde ortak operasyonlar düzenlendi. Çeşme Karaabdullah Burnu mevkisi Ege Denizi açıklarında 17 Haziran'da 22 Liberya ve 21 Yemen uyruklu olmak üzere 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

Seferihisar Atatürk Mahallesi'nde 18, 20 ve 21 Haziran'da kolluk devriyesi esnasında 59 Afganistan, 54 Liberya, 5 Yemen uyruklu 118 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Menderes Özdere Mahallesi Ege Denizi açıklarında 18 Haziran'da 1 Eritre, 4 Cibuti, 2 Somali ve 27 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak yapılan müdahale sonucu karaya çıkarıldı.

Dikili'ye bağlı Bademli Mahallesi Hayıtlı koyu Sahil hattında 18 Haziran'da 8'i Filistin, 2'si Eritre, 9'u Yemen uyruklu olmak üzere toplam 19 kaçak göçmen yakalandı. Çandarlı Körfezi, Ege Denizi açıklarında yelkenli tekne içerisinde ise 71 Irak, 21 Suriye, 2 Yemen ve 6 İran uyruklu olmak üzere toplam 100 kaçak göçmen yakalanırken 4 organizatör gözaltına alındı.

Yakalanan toplam 314 kaçak göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yakalanan 5 organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: ANKA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi, Yemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in 5 İlçesinde 314 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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