İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

14.05.2022 01:34
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 10,62 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 7,27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Ege Denizi, Çeşme, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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