İzmir'de bir kişi, iki akrabasını öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de bir kişi, iki akrabasını öldürdü

13.08.2022 18:48
İzmir'de bir kişi, iki akrabasını öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle iki akrabasını öldürdü, bir akrabasını bıçakla yaraladı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle iki akrabasını öldürdü, bir akrabasını bıçakla yaraladı.

Menderes Mahallesi'nde ikamet eden S.A.G. (69), aralarında miras nedeniyle husumet bulunan bacanağı ve komşusu Remzi Vatansever'in (57) bahçede oynayan iki torununu, gürültü yaptıkları iddiasıyla dövdü.

Durumu gören Remzi Vatansever ile S.A.G. arasında tartışma çıktı.

S.A.G, kavgaya dönüşen tartışmada Remzi Vatansever'i bıçakla yaraladı.

Evine giden S.A.G, olay yerine tüfekle dönüp Vatansever'in karısı Fikriye (54) ile oğlu Şaban Vatansever'e (34) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ile oğlun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Ağır yaralanan Remzi Vatansever, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, katil zanlısı S.A.G'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında S.A.G'nin oğlu B.G. (40) de ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Cenazeler toprağa verildi

Hayatlarını kaybeden anne oğulun cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Sarnıç'taki Koşukavaklı Hacı Abdullah Camisi'de kılınan namazın ardından Yeni Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayda hayatını kaybeden Şaban Vatansever'in Hollanda'da yaşadığı ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bir kişi, iki akrabasını öldürdü - Son Dakika

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