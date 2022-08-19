Balkondan girerek katliam yapan koca ve bir arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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Balkondan girerek katliam yapan koca ve bir arkadaşı tutuklandı

19.08.2022 18:18
Balkondan girerek katliam yapan koca ve bir arkadaşı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren ve boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla ateş ederek öldüren, aynı suç aletiyle de 2 baldızını yaralayan katil koca ve ona olay yerine giderken yardım ettiği tespit edilen bir arkadaşı tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren ve boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla ateş ederek öldüren, aynı suç aletiyle de 2 baldızını yaralayan katil koca ve ona olay yerine giderken yardım ettiği tespit edilen bir arkadaşı tutuklandı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 1'inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan U. (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan U. ile Şemsettin Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Ç., ile Şirvan Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi atlına alındı.

Daha önce de eşini bıçaklamış

Olayın ardından 3 çocuğundan 2'sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce Batman'da yaşarken eşi Berivan U.'yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.

Katliamı eşi boşanma davası açtığı için yapmış

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil damadın yaptığı katliama dair sorgusunda "Batman'dan İstanbul'a oradan da İzmir'e geldim. Sabah işe gidecek olan eşimle konuşmak istedim fakat onu beklerken E-Devlet sisteminden eşimin boşanma davası açtığını öğrendim. Bunun üzerine de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep U. ve kendisine olay yerine gitmekte yardımcı olduğu tespit edilen bir arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Katil damat ve arkadaşı tutuklandı

Korkunç olayı gerçekleştiren cinayet zanlısı damat ve ona olay yerine giderken yardım ettiği tespit edilen bir arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin aile yakınlarına teslim edildiği ve defnedilmek üzere memleketleri Batman'a götürüldükleri öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karabağlar, Batman, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan girerek katliam yapan koca ve bir arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balkondan girerek katliam yapan koca ve bir arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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