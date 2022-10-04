İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilde şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili sürücü tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de şampuan kutularında 4 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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