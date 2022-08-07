İzmir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

07.08.2022 20:17
İzmir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa-İzmir yolu Meltem Virajı mevkiinde meydana geldi. İzmir istikametine seyreden 45 TJ 816 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç. virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki 35 PBH 58 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne, 2'si Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlardan birinde 3 sağlık çalışanının olduğu ve görevlerinin bitiminden sonra arkadaşlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza sebebiyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı İzmir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Kağıt fabrikasında korkutan yangın Kağıt fabrikasında korkutan yangın
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:26 Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez
19:10 Sevgililerin kıskançlık kavgası faciayla bitti! Birlikte ölüme gitmişler
18:58 Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi
18:25 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor
18:10 AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı
18:07 Pelosi'nin başlattığı gerilim devam ediyor! Çin, Tayvan'ı 66 savaş uçağı ve 14 gemiyle sardı
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 20:17:38. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement