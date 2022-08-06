İZMİR'DE 5 YIL ÖNCE 12 BİN HEKTAR ORMANIN YANDIĞI ALAN YEŞİLLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİR'DE 5 YIL ÖNCE 12 BİN HEKTAR ORMANIN YANDIĞI ALAN YEŞİLLENDİ

06.08.2022 18:53
İZMİR'DE 5 YIL ÖNCE 12 BİN HEKTAR ORMANIN YANDIĞI ALAN YEŞİLLENDİ

İZMİR'in Menderes ilçesindeki 5 yıl önce çıkan 12 bin hektar ormanın yandığı alan, geçen zaman içinde yeniden ağaçlandırıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki 5 yıl önce çıkan 12 bin hektar ormanın yandığı alan, geçen zaman içinde yeniden ağaçlandırıldı. Bölgedeki değişim dronla havadan görüntülendi.

Menderes ilçesine bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz 2017'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın, 2 günde söndürüldü. İzmir'in en büyük yangınlarından olan yangında 12 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem dronla havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü yürek burktu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 1500 kilo kızılçam tohumu bölgeye atıldı. Yanan sahaya kızılçam, kara servi, badem, dut, biberiye, lavanta, dağ muşmulası, iğde, yalancı akasya türlerinden oluşan toplam 1 milyon 200 bin 846 fidan dikildi. Aradan geçen zamanla yangının izleri silindi. Dikilen fidanların boyu 2,5 metreye kadar uzadı. Bu kez dronla çekilen görüntüler, yüz güldürdü. Yanan alanların yeşermesi, İzmir'in akciğeri ormanının tekrar canlanması sevindirdi.

YÜZDE 100 BAŞARILI ÇALIŞMA

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, DHA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangın başladıktan 10 dakika sonra ekiplerin müdahaleye başladığını belirten Derince, "47 saatte yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. 12 bin hektarlık alan yandı. Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangından sonra ormanları kaderine bırakmıyoruz. Uzman arkadaşlarımız ve orman mühendislerimizle yanan alanda etüt çalışması yaptık. Bu arada sahadaki yanmış ağaçlar kesildi, ekonomik olarak değerlendirilerek buradan uzaklaştırıldı. Yanan sahada hangi tür teknik çalışma yapılacağı belirlendi. Aynı yıl içinde 150 hektarlık alan, doğal yollarla yani kalan ağaçların tohumlarıyla gençleştirildi. Sahaya 1 milyon 200 bin çeşitli türlerde yangına dayanıklı fidanlar dikildi. Yüzde 100 başarılı bir çalışma oldu" dedi.Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, boyunu aşan fidanları işaret edip, "Fidanlarımıza adeta çocuk gibi bakıyoruz. Çapalanmaları, otlarının alınması, üzerine baskı yapan yabancı türlerin kesilmesi gibi bakımları yapıldı. Kendi bağımsızlığını kazanıncaya kadar fidanların bakımını yapıyoruz. Şu an fidanlarımız kendi bağımsızlığını kazanmış durumda" diye konuştu.

'GERÇEK BAŞARI YANGINLARIN ÇIKMAMASI'

Vatandaşları da uyaran Derince, "Biz orman teşkilatı olarak dünyanın en iyilerindeniz. Hatta 'en iyisiyiz' diyebiliriz. Ağaçlandırmada da çok başarılıyız. Ama gerçek başarı, yangınların çıkmaması. Bunun için vatandaşlarımız çok duyarlı olmalı. Özellikle yaz sezonunda bağ, bahçe temizliklerini ateşle yapmasınlar. Pikniklerini, piknik için ayrılan alanlarda yapsınlar. Yol kenarından geçerken izmaritlerini ormana atmasınlar, Yangının görünce hemen ihbar etsinler" ifadelerini kullandı. (DHA)

YORUMLAR
500
İzmir'de takla atan araçtaki 4 genç ölümden döndü İzmir'de takla atan araçtaki 4 genç ölümden döndü Kadın kıyafeti giyip hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı Kadın kıyafeti giyip hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
Kaynak: DHA

1 Temmuz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 5 YIL ÖNCE 12 BİN HEKTAR ORMANIN YANDIĞI ALAN YEŞİLLENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 18:53:54. #1.12#
SON DAKİKA: İZMİR'DE 5 YIL ÖNCE 12 BİN HEKTAR ORMANIN YANDIĞI ALAN YEŞİLLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement