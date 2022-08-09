Motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı

09.08.2022 14:03
Motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir vatandaşa ait motosikleti çalan hırsız, olayla ilgili detaylı çalışma yapan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir vatandaşa ait motosikleti çalan hırsız, olayla ilgili detaylı çalışma yapan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede motosikleti çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede detaylı araştırma yaptı. Çalışmalar sonucunda motosikleti çalan kişinin, çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan Ş.C.Y olduğu belirlendi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kısa süre sonra Ş.C.Y.'yi ve çalmış olduğu motosikleti kıskıvrak yakaladı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Ş.C.Y., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı İzmir'de polisten uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı operasyon İzmir'de polisten uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı operasyon
Kaynak: İHA

Hisarcık, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
19:38 Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 20:06:49. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş