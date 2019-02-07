Son Dakika Haberleri: İzmir'in Yeni Tiyatro Sahnesi Perdelerini Açtı

İzmir'in Yeni Tiyatro Sahnesi Perdelerini Açtı

1 saat önce

İzmir'de, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu sahnesinin açılışı yapıldı.

İzmir'in Yeni Tiyatro Sahnesi Perdelerini Açtı, System.String[]
İzmir'de, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu sahnesinin açılışı yapıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, açılışta yaptığı konuşmada, İzmir'in uzun zamandır yeni sahneye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Devlet Tiyatrosunun, kentteki 200 kişilik bir salona sıkışmış olduğuna değinen Kurt, "İzmir'de uzun zamandır sahne ihtiyacımız vardı. Bornova sahnesi, sanatseverleri ve oyuncu arkadaşlarımızı biraz rahatlattı. Karşıyaka'daki salonun açılmasıyla neredeyse her akşam bin seyirci ağırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurt, Devlet Tiyatrosuna verdiği emekleri dolayısıyla sahneye sanatçı Bozkurt Kuruç'un adının verildiğini bildirdi.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da merkezde üç salonun bulunduğunu anımsatarak, 737 koltuk kapasiteli büyük salonun İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne, 387 koltuk kapasiteli salonun İzmir Devlet Tiyatrosu'na, 328 koltuk kapasiteli çok amaçlı salonun ise İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğüne tahsis edildiğini söyledi.

Karaçanta, büyük salona İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin kurucu müdürü Necdet Aydın'ın, çok amaçlı salona Türk klasik musikisi bestekarlarından Rakım Elkutlu'nun adının verilmesi teklifini Bakanlığa sunduklarını aktararak, "Devlet Tiyatrosu, 202 koltuk sayılı Konak Sahnesi ve 187 koltuk sayılı Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi ile toplam koltuk sayısını 776'ya yükseltecek." diye konuştu.

İlk oyun "Kantocu"

Sahne, Haldun Dormen'in yazdığı "Kantocu" müzikaliyle açıldı.

Sabri Özmener'in yönettiği oyunda 60 kişi görev aldı. Oyuncular sahnede 20 şarkıyı seslendirdi, kanto dansını sergiledi.

Açılışa, sahneye adı verilen tiyatro oyuncusu Bozkurt Kuruç da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:34 Kaynak: AA

Bornova, Devlet Tiyatroları, İzmir, Kültür Sanat
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