İzmir Karaburun'da "kilit parke" ihalesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
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İzmir Karaburun'da "kilit parke" ihalesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı

25.02.2022 14:24
İzmir Karaburun'da "kilit parke" ihalesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı

Karaburun Belediyesi tarafından yaptırılan kilit parke yapım işiyle ilgili "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla haklarında dava açılan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Karaburun Belediyesi tarafından yaptırılan kilit parke yapım işiyle ilgili "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla haklarında dava açılan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar İlkay Girgin Erdoğan, Sercan Sefer Çiğdemoğlu, Ali Murat Çelik ve Ahmet Tolga Aydın ile müşteki Adem Avcı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Burçin Çelik, avukatı aracılığıyla mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kilit parke döşenmesi işi için açtıkları doğrudan temin ihalesinde en düşük teklifi veren şirkete bir belediye meclis üyesinin ortak olması nedeniyle işin ikinci firmaya verildiğini belirtti.

İşin bu firma tarafından bitirildiğini, firma yetkilisinin işi teslim ettikten sonra parasını almak üzere belediyeye geldiğini anlatan Erdoğan, "Fen İşleri Müdürlüğünü arayarak, 'evrakları tamamlayın ödeme yapacağız' dedim. 'Başkanım ödendi o para' dediler. Evrakın bana gelmesi lazımdı. Diğer yetkililer, 'başkanım teslimi bugün aldık ödeme olması mümkün değil' dediler. Bir ödeme belgesi çıktı. Ödenen kişi bölümünde ihalede en düşük teklifi veren firmanın ismi yazıyor. Kağıtta eski Mali Hizmetler Müdür vekili Gülay Güngör'ün imzası vardı. Gülay hanım faturanın kendisinde olduğunu ancak avukata tutanakla vereceğini söyledi. Yanlış ödemeyle ilgili yazı yazdırdım. Firma yetkilisini çağırdım. Hemen iade etti, biz de gerçek sahibine parayı ödedik." dedi.

Erdoğan, yanlış ödemenin kendi talimatıyla olmadığını belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini sözlerine ekledi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçu işlemediklerini savundu. Sanık avukatları, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik suçlarının oluşmadığını ve belediyenin zarara uğratılmadığını, başkanın bilgisi dışında yapılan yanlış ödemenin düzeltildiğini öne sürdü.

Müşteki Adem Avcı ise AK Parti Karaburun İlçe Başkanı olduğunu, parke döşenmesi işinin ihalede en düşük teklifi veren ancak yasaklı olan şirkete verildiğini, durum fark edilince evraklar değiştirilerek farklı firmaya ödeme yapıldığını savundu.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Mordoğan Meydanı kilitli parke işi ihalesiyle ilgili Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında olduğu 5 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İddianamede, gerçekte yasaklı firma tarafından yapılan işin evraklar üzerinde sonradan değişiklik yapılarak başka bir firma tarafından yapılmış gibi gösterildiği öne sürülmüştü.

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İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun, Adem Avcı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Karaburun'da 'kilit parke' ihalesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika


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