İzmir kınık'ta 3 kırsal mahallenin kar nedeniyle kapanan yolu açıldı - Son Dakika
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İzmir kınık'ta 3 kırsal mahallenin kar nedeniyle kapanan yolu açıldı

6 saat önce

Kınık'ta 3 kırsal mahallenin kar nedeniyle kapanan yolu açıldıİZMİR'in Kınık ilçesinin 3 kırsal mahallesinin yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları belediye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla açıldı.

Kınık'ta 3 kırsal mahallenin kar nedeniyle kapanan yolu açıldı

İZMİR'in Kınık ilçesinin 3 kırsal mahallesinin yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları belediye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla açıldı.

Kınık'ın yüksek kesimlerinde geçen 5 Şubat akşamı başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreyi buldu. Kırsal Köseler, Mustaklar ve Kodukburnu mahallerinin karla kaplanan yolu ulaşıma kapandı.

Kınık Belediyesi ekipleri harekete geçip, bölgeye 1 greyder,1 de tuzlama aracı gönderdi. Ekipler, sabah kadar tuzlama ve küreme çalışması yaparak, kapanan yollardaki karı temizleyip, tekrar ulaşıma açtı.

AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, kar yağışıyla birlikte zamanında müdahale edip, sabah kadar çalışarak kapanan 3 kırsal mahallenin yolunu açarak, olumsuzluğu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

İzmir kınık'ta 3 kırsal mahallenin kar nedeniyle kapanan yolu açıldı

Sabah, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
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