İzmir Koşamayanlar İçin Koştu. Başkan Soyer Yarışa Farkındalık İçin Tekerlekli Sandalye ile Katıldı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için Wings for Life World Run 2022'de yarıştı. Başkan Tunç Soyer Kültürpark'tan başlayan koşuya Alsancak Garı'na kadar tekerlekli sandalyeyle katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 8 ülkede aynı anda düzenlenen Wings for Life World Run 2022'ye katıldı. Kültürpark'ın Lozan Kapısı'ndan startı verilen yarışa tekerlekli sandalyeyle katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Alsancak Garı'na kadar koşuculara eşlik etti. Yarışta koşucular ve tekerlekli sandalyeli yurttaşlar birlikte ter döktü. Koşuda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da yer aldı. Yarışı bırakmasının ardından koşucuları selamlayarak yürüyen Başkan Soyer'e yurttaşlar büyük ilgi gösterdi.

BİTİŞ ÇİZGİSİ OLMAYAN KOŞU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği koşunun Türkiye ayağı beşinci kez İzmir'de düzenlendi. Wings for Life World Run saat 14.00'te Kültürpark'tan başladı. Bitiş çizgisinin olmadığı yarışta koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 kilometre hızla yola çıkan Yakalama Aracı'na yakalanmamaya çalıştı. Hızı her yarım saatte artan araç maksimum 35 km/s hıza ulaştı. Yakalama aracının gerisinde kalan en son kadın ve erkek yarışmacı birinci olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayan yarışı en uzun sürdürmeyi başaran kadın ve erkek yarışmacı ise dünya birincisi seçilecek. Koşudan sağlanan gelirin tamamı omurilik felcinin kalıcı tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacak.