İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen, 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığından 27'si muvazzaf 31 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 16 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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